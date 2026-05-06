ЦБ Азербайджана ждет от ЕС исключения Yelo Bank из санкционного списка

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк Азербайджана рассчитывает на пересмотр Евросоюзом решения о включении азербайджанского Yelo Bank в 20-й пакет европейских санкций против России, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.

По его словам, которые приводит агентство Report, ЦБ поддерживает регулярный контакт с Yelo Bank и не фиксирует каких-либо негативных тенденций в его деятельности.

"Мы не наблюдаем никаких проблем. Yelo Bank находится в достаточно устойчивом положении как с точки зрения ликвидности, так и достаточности капитала. У нас нет никаких негативных ожиданий", - отметил Кязымов.

При этом он допустил, что из-за санкций ЕС могут возникать определенные сложности при проведении банком некоторых платежей, однако в последние недели такие операции проводились без проблем.

Кязымов добавил, что ЦБ и Yelo Bank направили запросы в структуры ЕС с целью определения причин включения банка в санкционный список и намерены продолжить работу по урегулированию ситуации в правовом поле.

"Мы надеемся, что в ближайшие месяцы Европейский союз пересмотрит свое решение, поскольку для него нет никаких оснований. Вся отчетность в отношении Yelo Bank и других банков публикуется открыто и соответствует как международным стандартам, так и внутреннему законодательству страны", - сказал Кязымов.

Он напомнил, что ЕС упоминал факт подключения Yelo Bank к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако это произошло еще до начала российско-украинского конфликта. "Вопрос касается использования этой системы. Возможно, речь идет лишь о недоразумении. Мы не видим в банке каких-либо проблем", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Yelo Bank, включенный в 20-й пакет санкций Европейского союза в отношении России (ограничения на транзакции - ИФ), заявил, что продолжает оказывать услуги клиентам в штатном режиме и рассчитывает в короткие сроки решить вопрос с санкционными ограничениями.

Yelo Bank, согласно его заявлениям, работает в соответствии с нормами международного права и законодательства Азербайджана. Банк соблюдает санкционные режимы министерства финансов США (OFAC), Европейского союза и ООН, а также придерживается международных стандартов и национальных требований в области противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма (AML/CFT).

"Упомянутое решение ЕС носит исключительно технический характер", - заявлял банк.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Марина Кулишова (доля в капитале 98,94%).