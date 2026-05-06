Трамп заявил, что до поездки в КНР 14-15 мая может достичь соглашения с Ираном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай в середине мая.

"Да, это возможно", - сказал Трамп в интервью PBS в ответ на соответствующий вопрос.

Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая. Это станет первой поездкой действующего президента США в эту страну с 2017 года.

Трамп отметил, что у "США есть очень хорошие шансы заключить соглашение" с Ираном, а в противном случае американская сторона "вернется к старым методам".

"Если они согласятся, все хорошо, если нет, мы будем бомбить", - пообещал Трамп.

Президент заверил, что по соглашению высокообогащенный уран должен поступить из Ирана в США. Он также подтвердил информацию, ранее переданную порталом Axios, что Иран больше не будет вести активность на подземных объектах. Однако он опроверг сообщения, что после завершения действия моратория на обогащения урана Ираном тот получит возможность обогащать его до уровня в 3,67%.

Также он пообещал, что после соглашения цены на бензин упадут. Он добавил, что в случае ослабления санкций против Ирана также исчезнет проблема с банками КНР, обеспечивающими закупки иранской нефти. Трамп добавил, что не собирается обсуждать этот вопрос с Си Цзиньпином.

Ранее в среду Трамп заявил The New York Post, что пока, по его мнению, еще слишком рано говорить о новом раунде прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном.