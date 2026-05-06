Иран еще не передал посредникам ответ на предложение Штатов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ответ Тегерана на взгляды США по предложению из 14 пунктов еще не передан пакистанской стороне, сообщил иранский телерадиовещатель.

Опровергая утверждения и предположения некоторых СМИ о содержании ответа Ирана, он подчеркнул: ответ Ирана еще не предоставлен. Обмен сообщениями через пакистанского посредника продолжается, и продолжается рассмотрение текстов, обмен которыми происходит.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа.