США располагают в районе Ормузского пролива 5 тысячами военнослужащих сухопутных частей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты сейчас располагают 5 тысячами военнослужащих сухопутных частей, размещенных вблизи Ормузского пролива, которые находятся в боеготовности и ждут приказа к действию, пишет The New York Times.

В частности, на трех десантных кораблях, которые курсируют к востоку от Ормузского пролива, размещен экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,5 тысяч человек. Морпехи принимают активное участие в блокаде связанных с Ираном торговых судов. В ходе операций они высаживаются для перехвата и досмотра коммерческих судов, направляющихся или выходящих из иранских портов.

Около 2 тысяч десантников из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии также находятся на Ближнем Востоке. Представители министерства обороны США, не раскрывают, где именно они размещены. По словам американских военных, десантники могут быть задействованы вместе с морской пехотой для захвата особо важных районов, таких как остров Харк, где находится центр иранского экспорта нефти.

Кроме того, несколько сотен бойцов сил специальных операций США прибыли на Ближний Восток в марте, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные возможности для проведения спецопераций, в том числе по уничтожению высокообогащенного урана на иранском ядерном объекте в Исфахане.

В среду, Трамп заявил в социальных сетях, что прекратит войну и обеспечит безопасный проход судов через Ормузский пролив, если Иран "согласится выполнить достигнутые договоренности", добавив, что "если они не согласятся, начнутся бомбардировки".

Тем временем ВМС США по-прежнему обеспечивают морскую блокаду Ирана. Для ее обеспечения США задействовали в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей, 12 ракетных эсминцев, более 100 военных самолетов, вертолетов и беспилотников.

С начала блокады корабли уже перехватили 52 связанных с Ираном судна. Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), в среду после того, как танкер M/T Hasna не выполнил неоднократные указания прекратить движение в иранский порт, истребитель F/A-18 Super Hornet, поднявшийся с авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72), произвел по судну несколько выстрелов из 20-мм пушки, повредив его рулевое устройство.