Макрон призвал президента Ирана снять блокаду Ормузского пролива

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и, в частности, осудил неоправданные удары Ирана по гражданской инфраструктуре Объединенных Арабских Эмиратов и по судам.

"Все стороны должны немедленно и безоговорочно снять блокаду пролива. Необходимо устойчивое возвращение к режиму полной свободы судоходства, существовавшему до конфликта", - написал Макрон в соцсети X.

Французский президент заявил, что многонациональная миссия, которую сформировали Франция и Великобритания может помочь восстановить доверие среди судовладельцев и страховщиков. Миссия по своей сути "будет отделена от воюющих сторон". Макрон пояснил, что предварительное размещение авианосца "Шарль де Голль" в регионе является частью этих усилий.

"Недавние события ясно демонстрируют полезность такой миссии. Я призвал президента Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом (США Дональдом - ИФ) Трампом", - отметил французский лидер.

По его словам, возвращение спокойствия в Ормузском проливе поможет продвинуть переговоры по ядерным вопросам, баллистическим ракетам и региональной ситуации.

"Европейцы, от которых зависит отмена санкций, займут в этом процессе свое место", - заключил Макрон.

Хроника 28 февраля – 06 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Франция Масуд Пезешкиан Ормузский пролив Эммануэль Макрон
Умер основатель CNN Тед Тернер

