Пакистан в годовщину конфликта с Индией предупредил о готовности ответить в случае атак

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Пакистана спустя год после конфликта с Индией предупреждают, что дадут решительный ответ в случае новых атак, сообщает в четверг Associated Press.

"Вооруженные силы заявляют, что на любой враждебный умысел в отношении Пакистана будет дан более сильный, точный и решительный ответ, чем в конфликте в мае 2025 года", - говорится в сообщении.

Индийский премьер Нарендра Моди, со своей стороны, заявил, что прошлогодние действия Индии были "жестким ответом на терроризм". "Сегодня, год спустя, мы остаемся непоколебимы в решимости побеждать терроризм и уничтожать потворствующую ему систему", - написал Моди в соцсети X.

В мае 2025 года Индия и Пакистан обвинили друг друга в эскалации конфликта после теракта 22 апреля в Джамму и Кашмире. 7 мая индийская армия объявила о начале операции "Синдур" и нанесла авиаудары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира. Пакистан нанес ответные удары. Затем обмен ударами продолжился. В результате переговоров при посредничестве США 10 мая 2025 года стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Котировки Brent упали ниже $99 за баррель

Brent подорожала до $101,84 за баррель после обвала котировок накануне

США добиваются 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране

Вашингтон предложил Тегерану снять блокаду портов в рамках меморандума

Госдеп США запретил дипломатам использовать закрытую информацию для ставок

