Песков заявил, что РФ готова к диалогу с Европой, но сама инициировать его не будет

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с Европой, но не будет инициировать его сама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами стран ЕС тематики возможных будущих переговоров с Россией.

Как указал Песков, "Путин готов к переговорам со всеми". "Он неоднократно об этом говорил", - пояснил представитель Кремля.

"Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы", - сказал Песков.