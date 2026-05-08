Поиск

Песков заявил, что РФ готова к диалогу с Европой, но сама инициировать его не будет

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с Европой, но не будет инициировать его сама, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем готовы настолько идти вперед по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы. Но так же, как неоднократно говорилось Путиным, после той позиции, которую заняли европейцы, сами такие контакты мы инициировать не будем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами стран ЕС тематики возможных будущих переговоров с Россией.

Как указал Песков, "Путин готов к переговорам со всеми". "Он неоднократно об этом говорил", - пояснил представитель Кремля.

"Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы", - сказал Песков.

Дмитрий Песков ЕС Антониу Кошта Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

 AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

 В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам

Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

 Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

Иранские военные утверждают, что вынудили эсминцы США покинуть Ормузский пролив

Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

 Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике

 РФ готова принять меры для защиты судоходства в Арктике
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9322 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов