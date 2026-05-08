В Персидском заливе не осталось ни одного американского военного корабля

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - С выходом накануне из Персидского залива трех американских ракетных эсминцев там не осталось ни одного американского военного корабля, следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В рамках миссии "Свобода" по обеспечению вывода заблокированных в Персидском заливе коммерческих судов через Ормузский пролив в понедельник туда под иранским обстрелом зашли ракетные эсминцы USS Truxtun и USS Mason. Третий по счету американский ракетный эсминец - USS Rafael Peralta, пройдя Ормузский пролив, вошел в акваторию Персидского залива во вторник.

По сообщению CENTCOM, все три корабля, возвращаясь накануне через Ормузский пролив в Оманский залив, подверглись атаке иранских сил. В командовании указали, что "американские войска перехватили неспровоцированные иранские атаки и ответили ударами в целях самообороны".

При этом в CENTCOM указали, что "были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки".

Корабли вернулись в состав группировки ВМС США, размещенной в Аравийском море, в том числе в Оманском заливе. В ее состав на данный момент входят два авианосца, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 12 ракетных эсминцев и несколько минных тральщиков.