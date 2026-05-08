Иран в условиях блокады США стал наращивать торговлю с Китаем по железной дороге

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Иран, против портов которого США начали блокаду, активизирует транспортировку грузов из КНР железнодорожным путем, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Количество грузовых поездов, идущих из города Сиань в центральном Китае в Тегеран, возросло с одного в неделю, до начала конфликта, до одного в три - четыре дня с начала блокады США 13 апреля, заявили источники", - сообщает агентство.

Транспортные расходы при обслуживании стандартных контейнеров возросли на 40%.

На данный момент, по данным агентства, торговые потоки идут в основном в Иран, куда Китай отправляет промышленные товары и товары народного потребления; в частности, автозапчасти, генераторы и электронику. Ранее в Тегеране также заявляли о планах поставлять по железным дорогам топливо и нефтепродукты.

Кроме того, неназванная транспортная фирма в Стамбуле сообщила, что у Ирана выросли запросы на поставки товаров из Турции грузовиками, в основном, продовольствия и подсолнечного масла.

Bloomberg поясняет, что развитие железнодорожного пути между КНР и Ираном – часть усилий Тегерана по созданию транспортных коридоров с союзными странами с целью обойти давление западных стран.

Накануне The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что согласно заключениям ЦРУ, Иран способен продержаться без более серьезных экономических трудностей три - четыре месяца блокады США иранских портов. В свою очередь неназванный чиновник США отметил, что доклад ЦРУ может недооценивать экономическую устойчивость Ирана, если он сможет перевозить нефть наземными путями; хотя транспортировка на грузовиках и по железной дороге не позволит сравниться с объемами, поставляемыми по морю, но и это поможет Тегерану.