CENTCOM сообщил о перехвате с начала блокады 70 связанных с Ираном танкеров

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - За время военной блокады ВМС США перехватили уже более 70 связанных с Ираном нефтяных танкеров, выходивших или покидавших иранские порты, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"На данный момент ВМС США не допустили выход или вход в иранские порты более 70 танкеров. Эти коммерческие суда способны перевозить более 166 млн баррелей иранской нефти, общая стоимость которой оценивается более чем в $13 млрд", - говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что американские войска продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана.

По данным CENTCOM, более 50 коммерческих судов, шедших в Иран, были перехвачены и перенаправлены.