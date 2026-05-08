КСИР призвал коммерческие суда держаться подальше от кораблей ВМС США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил коммерческие суда, чтобы они держались подальше от американских боевых кораблей в Ормузском проливе после ночных боестолкновений. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на полученную аудиозапись обращения к судам по радио.

"Мы советуем вам держаться на расстоянии не менее 10 миль от военных кораблей ради вашей безопасности, потому что иногда нам нужно преподать янки урок" с помощью "ракет и беспилотников", - говорится в обращении, которое было передано на 16-м канале УКВ, на радиочастоте, используемой судами для срочной связи.

Телеканал, ссылаясь на источники, сообщил, что еще в четверг на фоне интенсивной перестрелки иранцы призвали все суда, находившиеся в северной части Персидского залива вблизи Ормузского пролива, отойти на юг к побережью ОАЭ в район Дубая, что многие и сделали.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), накануне три американских ракетных эсминца, которые выходили из Персидского залива через Ормузский пролив, подверглись атакам иранских сил и ответили ударами в целях самообороны.

В командовании указали, что "были нанесены удары по иранским военным объектам, ответственным за нападения на американские войска, включая пусковые площадки ракет и беспилотников, командные пункты и пункты управления, а также центры разведки".

Президент США Дональд Трамп отметил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, нападавшие "были полностью уничтожены" вместе с их "маленькими лодками".

Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были "сожжены в воздухе".

"Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь присоединятся к нашей военно-морской блокаде, которая поистине является "стальной стеной", - подчеркнул американский лидер.