США вывели из строя еще два иранских нефтяных танкера при попытке прорыва блокады

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в пятницу сообщило, что американские военные обстреляли два нефтяных танкера под флагом Ирана - M/T Sea Star III и M/T Sevda, пытавшихся прорваться через морскую блокаду и зайти в иранский порт в Оманском заливе, выведя их из строя.

"Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США, поднявшийся с авианосца USS George H.W. Bush, вывел из строя оба танкера, выпустив высокоточные боеприпасы в их дымовые трубы, в результате предотвратив вход не подчинявшихся указаниям судов в Иран", - говорится в сообщении командования.

В среду американский истребитель F/A-18 также открыл огонь из 20-мм пушки по танкеру M/T Hasna, направлявшегося в Иран, повредив его рулевое устройство.

Выведение из строя двух танкеров произошло после того, как США в четверг нанесли удары по нескольким иранским целям, что, по сообщению CENTCOM, стало ответом на атаки Ирана на американские военные корабли в Ормузском проливе.

Несмотря на атаки, американские официальные лица утверждают, что перемирие между США и Ираном все еще действует.

Хроника 28 февраля – 08 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана


Трамп приветствовал решение обнародовать файлы по НЛО

В ЕС рассматривают возможность ограничений при выдаче виз гражданам РФ

Рядом с иранским островом Харк замечен возможный разлив нефти

В ВОЗ заявили о низком риске заражения хантавирусом

AP узнало, что США сейчас не рассматривают возможность операции против Кубы

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Что случилось этой ночью: пятница, 8 мая

В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам
