Axios узнал, что Вэнс и премьер Катара обсуждают состояние переговоров с Ираном

Встреча проходит в Белом доме, сообщил журналист портала Барак Равид

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в пятницу проводят встречу, посвященную переговорному процессу с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Этим утром Вэнс встречается в Белом доме с премьером Катара, чтобы обсудить переговоры с Ираном", - написал в соцсети X журналист портала Барак Равид.

"Американский чиновник при этом отметил, что Катар - ключевой неофициальный канал связи между США и Ираном в переговорах для соглашения по завершению войны", - добавил Равид.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в пятницу сказал, что Тегеран пока еще не определился с ответом на предложения США по мирному урегулированию.

Между тем ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, как ожидают в Вашингтоне, Тегеран уже 8 мая передаст ответ на американские предложения по урегулированию конфликта.