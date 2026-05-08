США 8 мая ждут ответа Ирана на предложения по урегулированию конфликта

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне ждут, что Тегеран уже 8 мая передаст ответ на американские предложения по урегулированию конфликта, заявил журналистам в Риме госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает CNN.

"Мы, должно быть, узнаем что-то сегодня, - сказал он. - По ситуации на последний час ответа мы еще не получили. Иранская политическая система сильно фрагментирована, разлажена, и это может служить препятствием".

По его словам, США надеются, что ответ Ирана даст старт серьезным переговорам.

Комментируя сообщения о возможном создании Ираном агентства для контроля над судоходством через Ормузский пролив, глава Госдепартамента назвал такое развитие событий очень проблематичным и неприемлемым.

7 мая представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Тегеран пока не дал ответ Вашингтону на предложение по поводу урегулирования конфликта.

6 мая Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что переговорщики из США считают, будто приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Хроника 28 февраля – 08 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
