США ввели санкции против 10 компаний и физлиц, причастных к закупкам оружия для Ирана

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 физических лиц и компаний, в том числе нескольких в Китае и Гонконге, за предполагаемое содействие иранским военным в закупках оружия и технологий.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило санкции в отношении 10 физических лиц и компаний, базирующихся (...) на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе, которые содействуют усилиям иранских военных по обеспечению поставок оружия, а также сырья, которое применяется в иранских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) серии "Шахед" и программе создания баллистических ракет", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Среди физлиц, попавших под санкции, названы гражданин Белоруссии Мохаммед Али Толибов, являющийся главным исполнительным директором компании Armory Alliance и, как считают в США, давним посредником в закупках оружия для Ирана в Белоруссии. Также под санкции попал сотрудник компании Armory Alliance, проживающий в Белоруссии, гражданин Ирана Мохаммадмахди Малеки.

Среди лиц, попавших в санкционный список, гражданин Китая Ли Гэньпин - юридический представитель компании Hitex, который руководит продажами, закупками и финансовыми операциями компании.

Под санкции попали и сами компании Armory Alliance, Hitex Insulation Ningbo Company Limited.

В санкционном списке компаний оказались китайские Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, Meentropy Technology, The Earth Eye Co, компании из Гонконга - AE International Trade Co Limited, HK Hesin Industry Co Limited, Mustad Limited, а также базирующаяся в Дубае компания Elite Energy FZCO.

"Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать, чтобы обеспечить безопасность Америки, и нацелимся на иностранных физических лиц и компании, поставляющие иранским военным оружие для использования против сил США", - говорится в заявлении министра финансов Скотта Бессента.

