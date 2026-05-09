США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе в Исламабаде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном могут возобновиться уже на следующей неделе в Исламабаде, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, обе стороны работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц.

Отмечается, что проект предусматривает обсуждение ядерной программы Ирана, ослабление напряженности в Ормузском проливе и возможную передачу иранских запасов высокообогащенного урана другой стране.

При этом собеседники издания подчеркнули, что ключевые вопросы остаются нерешенными и могут привести к срыву переговоров.

В частности, предметом обсуждения остается степень смягчения санкций против Ирана.