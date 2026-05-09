С начала блокады ВМС США перехватили 57 связанных с Ираном коммерческих судов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили уже 57 связанных с Ираном коммерческих судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили 57 коммерческих судов и вывели из строя четыре из них, чтобы предотвратить их вход или выход из иранских портов", - говорится в сообщении.

Ранее в CENTCOM также сообщили, что ВМС США "предотвратили вход или выход из иранских портов более 70 танкеров".

"Эти коммерческие суда могли перевозить более 166 млн баррелей иранской нефти, общая стоимость которых оценивается более чем в $13 млрд", - отметил американские военные.

Командование подчеркнуло, что американские силы продолжают патрулировать международные воды и обеспечивать соблюдение действующей военно-морской блокады Ирана.

Хроника 28 февраля – 09 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
