Глава ВОЗ прибыл на Тенерифе для контроля эвакуации с лайнера, где выявлен хантавирус

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус прибыл на Тенерифе, чтобы лично координировать эвакуацию более 100 человек с круизного судна, на котором зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом сообщает CBS News.

По словам Тедроса, обеспокоенность жителей Канарских островов понятна на фоне опыта пандемии 2020 года, однако риски для местного населения остаются низкими. "Это заболевание - не COVID", - подчеркнул он, отметив, что природа хантавируса иная, хотя "травма пандемии всё ещё свежа".

Круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов ожидается у берегов острова в воскресенье утром. По данным ВОЗ, у восьми человек на борту выявлены подтверждённые или предполагаемые случаи заражения, трое пассажиров скончались. Компания Oceanwide Expeditions, владелец судна, сообщает, что ни у одного из 147 человек, включая 60 членов экипажа, симптомов заболевания нет.

8 мая представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил о малой вероятности распространения хантавируса, вспышку которого зафиксировали на лайнере MV Hondius. "Этот вирус действительно опасен, но только для тех, кто уже заразился. Риск для населения планеты остается крайне низким", - сказал он журналистам в Женеве.