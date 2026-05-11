Каллас считает, что Россия вновь наращивает влияние в Европе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о росте влияния России в Европе.

"Они наращивают влияние в Европе, мы это уже видим в спортивных организациях - россиянам разрешается соревноваться, а также участвовать в Венецианской биеннале", - сказала она журналистам в понедельник перед встречей глав МИД государств ЕС.

Ранее Европейская комиссия выступила против участия России в биеннале и направила организаторам письма с требованием отозвать участие РФ в этом мероприятии.

