Поиск

Власти Швеции разрешили следовавшему в Петербург сухогрузу Caffa покинуть страну

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Швеции разрешили сухогрузу Caffa с преимущественно российским экипажем покинуть страну, сообщает в понедельник шведский общественный вещатель SVT.

"Грузовое судно пусто и тщательно проверено сотрудниками полиции. Задержанный ранее экипаж, включая капитана, покинет Швецию в понедельник вечером. Пограничная полиция Южного региона берет на себя ответственность за них", - сказал представитель следственных структур страны Никлас Андерссон.

Сухогруз Caffa был задержан шведскими властями 6 марта этого года у побережья Треллеборга по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении международного морского права, правил безопасности судов и поддельных документов.

Судно шло под гвинейским флагом. Оно находилось под санкциями Украины с ноября 2025 года и следовало из марокканского порта Касабланка в Санкт-Петербург. По данным шведской прокуратуры, оно могло перевозить украинское зерно.

На борту находились 11 членов экипажа, из которых 10 являются гражданами России.

Швеция Caffa Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?

Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС обсудят в мае возможность ведения переговоров с РФ

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд

 Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq в пятницу обновили рекорд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2154 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов