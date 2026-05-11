Власти Швеции разрешили следовавшему в Петербург сухогрузу Caffa покинуть страну

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Власти Швеции разрешили сухогрузу Caffa с преимущественно российским экипажем покинуть страну, сообщает в понедельник шведский общественный вещатель SVT.

"Грузовое судно пусто и тщательно проверено сотрудниками полиции. Задержанный ранее экипаж, включая капитана, покинет Швецию в понедельник вечером. Пограничная полиция Южного региона берет на себя ответственность за них", - сказал представитель следственных структур страны Никлас Андерссон.

Сухогруз Caffa был задержан шведскими властями 6 марта этого года у побережья Треллеборга по подозрению в использовании фальшивого флага и нарушении международного морского права, правил безопасности судов и поддельных документов.

Судно шло под гвинейским флагом. Оно находилось под санкциями Украины с ноября 2025 года и следовало из марокканского порта Касабланка в Санкт-Петербург. По данным шведской прокуратуры, оно могло перевозить украинское зерно.

На борту находились 11 членов экипажа, из которых 10 являются гражданами России.