Поиск

США ввели санкции против лиц, связанных с продажей КСИР нефти Китаю

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в санкционные списки 12 физических и юридических лиц, которые, по его данным, связаны с продажей Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нефти Китаю, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

В миреСША ввели санкции против 10 компаний и физлиц, причастных к закупкам оружия для ИранаЧитать подробнее

"Сегодня OFAC вводит санкции против 12 физических и юридических лиц за их роль в помощи КСИР в продаже и поставках иранской нефти Китаю", - говорится в заявлении.

Согласно ему, выгода, полученная от продажи этой нефти, идет на разработку вооружений, поддержку "террористических подконтрольных Ирану группировок" и финансирование иранских сил безопасности.

Под санкции попали три гражданина Ирана и девять компаний из ОАЭ, Китая и Омана.

Санкции являются частью программы "Экономическая ярость", направленной на оказание экономического давления на Иран. Ее название отсылает к "Эпической ярости" - военной операции США против Ирана.

Хроника 28 февраля – 11 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Минфин США Иран КСИР Китай нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все пассажиры круизного лайнера MV Hondius покинули судно

Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

 Трамп обсудит с командой по нацбезопасности возобновление ударов по Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

 ЕК координировала эвакуацию людей с круизного лайнера со вспышкой хантавируса

В Грузии избрали нового патриарха

Еще 16 физлиц и семь организаций РФ пополнили санкционный список ЕС

Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

 Республика Сербская рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с РФ

Лондон добавил в антироссийский санкционный список 85 организаций и частных лиц

РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

 РФ в ближайшее время может ввести безвизовый режим еще с тремя странами

США - Иран: как найти выход из тупика?
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9343 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов