США ввели санкции против лиц, связанных с продажей КСИР нефти Китаю

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США внесло в санкционные списки 12 физических и юридических лиц, которые, по его данным, связаны с продажей Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нефти Китаю, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Сегодня OFAC вводит санкции против 12 физических и юридических лиц за их роль в помощи КСИР в продаже и поставках иранской нефти Китаю", - говорится в заявлении.

Согласно ему, выгода, полученная от продажи этой нефти, идет на разработку вооружений, поддержку "террористических подконтрольных Ирану группировок" и финансирование иранских сил безопасности.

Под санкции попали три гражданина Ирана и девять компаний из ОАЭ, Китая и Омана.

Санкции являются частью программы "Экономическая ярость", направленной на оказание экономического давления на Иран. Ее название отсылает к "Эпической ярости" - военной операции США против Ирана.