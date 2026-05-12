Штаты сосредоточили вблизи Ирана более 20 боевых кораблей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Группировка американских ВМС вблизи Ирана составляет более 20 боевых кораблей, сообщила информационная служба Военно-морского института США.

В частности, в районе Аравийского моря на боевом дежурстве находятся два авианосца - USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, три больших десантных корабля с морской пехотой на борту, 13 ракетных эсминцев, два боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. Кроме того, в Красном море курсирует еще один ракетный эсминец.

Корабли принимают участие в американской операции в Оманском заливе по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или входящих в иранские порты.

По данным Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские ВМС с начала блокады перехватили уже 62 связанных с Ираном торговых судна, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них.

Ранее в CENTCOM сообщали, что ВМС США предотвратили выход из иранских портов десятков танкеров, которые могли бы вывезти свыше 166 млн баррелей нефти на общую сумму более $13 млрд.

