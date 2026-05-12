В результате взрыва в Усть-Каменогорске на заводе "Казцинка" погиб еще один человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Каменогорске умер пострадавший при взрыве на заводе "Казцинка", сообщила пресс-служба компании. Число погибших увеличилось до трех человек.

"Казцинк" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня ночью от тяжелых травм, полученных в результате несчастного случая, произошедшего 5 мая на Усть-Каменогорской металлургической площадке, в больнице скончался один из пострадавших работников", - сказано в сообщении.

"Работы по ликвидации последствий на площадке и текущее расследование совместно с государственными органами продолжаются. Усть-Каменогорский металлургический комплекс работает с временным снижением производственных мощностей на цинковом и свинцовом заводах", - отметили в компании.

5 мая на территории "Казцинка" произошел взрыв пылеулавливающего устройства с последующим возгоранием и частичным обрушением здания. На месте погибли два человека, еще пятеро пострадали

ТОО "Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, осуществляет полный цикл производства цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках - с добычи руды до выпуска рафинированного металла. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау. "Казцинк" находится под контролем Glencore.