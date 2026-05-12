Танкер с катарским СПГ смог пройти через Ормузский пролив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Танкер Mihzem под флагом Сингапура, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ) из Катара в Пакистан, сумел пройти через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По их данным, судно теперь находится в Оманском заливе. Ранее оно перестало подавать сигналы о своем местоположении.

Агентство напоминает, что с начала ближневосточного конфликта это уже второй СПГ-танкер, загруженный в Катаре и вышедший из Персидского залива в Оманский залив. В минувшие выходные это удалось танкеру Al Kharaitiyat, на который ранее в мае погрузили СПГ в промышленной зоне Рас-Лаффана.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал 12 мая, что экипажи судов получили указание от властей Катара выключать систему передачи данных о своем местоположении, когда они находятся в районе главного катарского терминала по СПГ в Рас-Лаффане.

Агентство отмечало, что из-за конфликта США и Ирана экспортеры энергоресурсов по соображениям безопасности стараются скрывать местоположение своих транспортов. Ранее не менее двух танкеров, загруженных на острове Дас в ОАЭ на предприятии Abu Dhabi National Oil Co., отправились в путь, отключив транспондеры.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар ОАЭ Пакистан Ормузский пролив Рас-Лаффан
