Танкер с катарским СПГ смог пройти через Ормузский пролив

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Танкер Mihzem под флагом Сингапура, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ) из Катара в Пакистан, сумел пройти через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

По их данным, судно теперь находится в Оманском заливе. Ранее оно перестало подавать сигналы о своем местоположении.

Агентство напоминает, что с начала ближневосточного конфликта это уже второй СПГ-танкер, загруженный в Катаре и вышедший из Персидского залива в Оманский залив. В минувшие выходные это удалось танкеру Al Kharaitiyat, на который ранее в мае погрузили СПГ в промышленной зоне Рас-Лаффана.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал 12 мая, что экипажи судов получили указание от властей Катара выключать систему передачи данных о своем местоположении, когда они находятся в районе главного катарского терминала по СПГ в Рас-Лаффане.

Агентство отмечало, что из-за конфликта США и Ирана экспортеры энергоресурсов по соображениям безопасности стараются скрывать местоположение своих транспортов. Ранее не менее двух танкеров, загруженных на острове Дас в ОАЭ на предприятии Abu Dhabi National Oil Co., отправились в путь, отключив транспондеры.