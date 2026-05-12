Трамп уверен на 100%, что Иран прекратит обогащение урана

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что Иран в итоге откажется от обогащения урана и действий, нацеленных на создание ядерного оружия. Он заявил об этом на радио WABC.

"На 100%, они прекратят это делать", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он вероятным прекращение Ираном обогащения урана и разработки ядерного оружия.

Он отметил, что напрямую взаимодействовал с иранскими чиновниками и добавил, что "мы не будем ничего делать в спешке, у нас есть блокада".

На этой неделе телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Трамп все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Тегерана.

Хроника 28 февраля – 12 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
