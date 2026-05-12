Более 100 депутатов-лейбористов выступили в поддержку Стармера

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Более 100 членов Палаты общин от Лейбористской партии подписали заявление в поддержку сохранения премьер-министром Киром Стармером его должности, тогда как 85 депутатов открыто выступили за его отставку, сообщает во вторник Sky News.

"На прошлой неделе мы столкнулись с рядом крайне неприятных результатов выборов. Это говорит о том, что нам предстоит серьезная работа, чтобы вернуть доверие электората... Мы должны сфокусироваться на этом. У нас нет времени на внутреннюю борьбу за руководство партией", - говорится в заявлении, которое подписали более 100 депутатов-лейбористов.

Вместе с тем, по подсчетам телеканала, 85 депутатов-лейбористов открыто призвали Стармера покинуть пост.

При этом, многие депутаты пока публично не афишируют позицию по этому вопросу. В настоящий момент членами Палаты общин британского парламента являются 403 лейбориста.

В минувшие выходные сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании лишилась свыше 1,5 тыс. мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Консервативная партия тоже столкнулась с неудачей: она потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии.

Зато правая партия Найджела Фаража "Реформировать Соединенное Королевство" получила почти 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов. Это стало крупным успехом для Фаража.

Неудачные результаты выборов стали причиной многочисленных призывов к Стармеру покинуть его пост.