Турция отменила ограничение на прямую торговлю с Арменией

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Турция отменила ограничения на осуществление двусторонней торговли с Арменией, заявили в МИД Армении.

"Приветствуем решение Турции снять ограничения на двустороннюю торговлю с Арменией, что является еще одним результатом процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение имеет важное значение для расширения торговых и деловых связей между двумя странами, содействия экономической взаимосвязанности в регионе и обеспечения мира и процветания.

"Это важный шаг на пути к развитию полноценных и нормальных отношений между двумя странами, которые логично могут продолжиться посредством открытия армяно-турецкой границы и установления дипломатических отношений", - заявили в МИД Армении.

Вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель Еревана по нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубен Рубинян написал в соцсети, что "отныне стала возможна прямая торговля между Арменией и Турцией". "Мы продолжаем работу над открытием границы, в том числе задействованием железной дороги Гюмри-Карс", - отметил он.

Ранее экспортируемые из Турции в Армению товары сначала оформлялись как экспортируемые в третью страну, а затем реэкспортировались в Армению.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары из-за карабахского конфликта.

С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры об открытии границы для граждан третьих стран и нормализации отношений. Первая встреча спецпредставителей состоялась в Москве 14 января 2022 года.

4 мая после встречи в Ереване премьер-министра Армении Никола Пашиняна и вице-президента Турции Джевдета Йылмаза был подписан протокол о реализации работ по совместному восстановлению исторического моста Ани (Шелкового пути), расположенного на границе Армении и Турции.