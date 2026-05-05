Армения и Евросоюз подписали документы об углублении партнерства

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Армения и Евросоюз по итогам первого двустороннего саммита в Ереване подписали ряд документов по углублению сотрудничества.

В присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписан документ о партнерстве в области связи, парафировано рабочее соглашение об оперативном сотрудничестве в области управления границами между Арменией и Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

С армянской стороны документ подписал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, с европейской - директор генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства и Турции Европейской комиссии Адриен Кирали.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение об оперативном сотрудничестве.

Евросоюз также передал шесть писем ключевым армянским компаниям и фондам о намерениях содействовать инвестициям в Армению.

Посол ЕС в Армении Василис Марагос передал министру внутренних дел Армении доклад Еврокомиссии о ходе реализации Плана действий по либерализации визового режима. В докладе зафиксирован позитивный прогресс предпринятых Арменией шагов, а также представлены рекомендации по достижению полной либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

В принятой по итогам саммита Армения-ЕС декларации подтверждается приверженность Евросоюза укреплению отношений с Арменией, а также поддержке суверенитета, устойчивости и всеобъемлющей программы реформ Армении. Саммит в декларации назван существенной возможностью для укрепления двусторонних отношений в области связи, энергетики, транспорта и цифрового сотрудничества.