Поиск

Армения и Евросоюз подписали документы об углублении партнерства

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Армения и Евросоюз по итогам первого двустороннего саммита в Ереване подписали ряд документов по углублению сотрудничества.

В присутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписан документ о партнерстве в области связи, парафировано рабочее соглашение об оперативном сотрудничестве в области управления границами между Арменией и Европейским агентством пограничной и береговой охраны.

С армянской стороны документ подписал замглавы МИД Армении Ваан Костанян, с европейской - директор генерального директората по вопросам расширения и Восточного соседства и Турции Европейской комиссии Адриен Кирали.

Министр внутренних дел Армении Арпине Саргсян и исполнительный директор Европейского агентства пограничной и береговой охраны Ханс Лейтенс парафировали рабочее соглашение об оперативном сотрудничестве.

Евросоюз также передал шесть писем ключевым армянским компаниям и фондам о намерениях содействовать инвестициям в Армению.

Посол ЕС в Армении Василис Марагос передал министру внутренних дел Армении доклад Еврокомиссии о ходе реализации Плана действий по либерализации визового режима. В докладе зафиксирован позитивный прогресс предпринятых Арменией шагов, а также представлены рекомендации по достижению полной либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

В принятой по итогам саммита Армения-ЕС декларации подтверждается приверженность Евросоюза укреплению отношений с Арменией, а также поддержке суверенитета, устойчивости и всеобъемлющей программы реформ Армении. Саммит в декларации назван существенной возможностью для укрепления двусторонних отношений в области связи, энергетики, транспорта и цифрового сотрудничества.

Армения Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив

США близки к возобновлению боевых действий против Ирана

Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом

 Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом

Компания Maersk подтвердила прохождение судна через Ормуз под защитой ВМС США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9253 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов