Парламент Великобритании начал проверку в отношении лидера правой партии Фаража

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидера правой партии в Великобритании "Реформировать Соединенное Королевство" Найджела Фаража проверят на нарушение этики в связи с получением $6,8 млн от криптоинвестора Кристофера Харборна, сообщает в среду Bloomberg.

"Уполномоченный по парламентским стандартам Великобритании начал проверку того, нарушил ли Найджел Фараж кодекс поведения Палаты общин, когда не задекларировал 5 млн фунтов стерлингов ($6,8 млн)", - говорится в сообщении агентства.

В публикации уточняется, что "Фараж принял эту сумму от проживающего в Таиланде британского криптоинвестора Харборна незадолго до победы на выборах в Палату общин в 2024 году".

Лидер партии, в свою очередь, заявил, что это был частный подарок на оплату его личной охраны.

Bloomberg пишет, что криптоинвестор Харборн впоследствии "пожертвовал правой партии еще как минимум 12 млн фунтов стерлингов ($15 млн) -"необычно крупную сумму для британской политики".

В минувшие выходные Лейбористская партия лишилась свыше 1,5 тыс. мест на выборах в муниципальные советы Англии, а также в парламенты Уэльса и Шотландии. Консервативная партия потеряла более 500 мест в муниципальных советах Англии.

В то же время партия Фаража получила почти 1,5 тыс. мест в муниципальных советах Англии и, таким образом, взяла под контроль 14 советов.

