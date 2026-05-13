У берегов Омана из танкера после атаки БПЛА произошла утечка топлива

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На танкере M.V. Barakah, принадлежащему нефтяной компании ОАЭ, зафиксирована утечка небольшого количества топлива после того, как судно атаковали иранские БПЛА, сообщает "Аль-Арабийя".

"Судно компании ADNOC Logistics & Services Barakah остается на якоре у берегов Омана после того, как 4 мая по нему попали иранские беспилотники. К сожалению, в результате инцидента зарегистрирована небольшая утечка бункерного топлива", - сказал телеканалу представитель компании, не уточнив предположительный объем утечки.

В компании следят за ситуацией и работают "в тесном сотрудничестве с соответствующими органами власти и специальными группами реагирования".

Накануне Обсерватория по конфликтам и окружающей среде (CEOBS) сообщала, что эксперты зафиксировали еще один случай предполагаемого разлива нефти рядом с иранским островом Харк.