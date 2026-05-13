Президент Литвы исключил пролет над страной БПЛА для ударов по соседним странам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что территория Литвы не должна использоваться для проведения ударов беспилотниками по соседним странам. Об этом сообщает LRT.

"Моя позиция ясна и категорична. Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться для каких-либо военных операций третьих стран против соседних государств. Любая попытка незаконного использования воздушного пространства Литвы станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права", - заявил президент.

"Об этом проинформированы как руководство воюющих в Европе государств, так и союзники по НАТО", - добавил он.

