ЕС приветствовал объявление о начале двусторонней торговли Турции и Армении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе восприняли как знаменательное событие начало двусторонних торговых отношений между Турцией и Арменией.

"ЕС горячо приветствует сегодняшнее заявление Турции о начале двусторонней торговли с Арменией. Это знаменательное событие в процессе нормализации отношений, что также подтверждается недавним заседанием, 28 апреля, двусторонней рабочей группы по восстановлению железнодорожного сообщения между двумя странами", - заявил в среду официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

По его словам, этот важный шаг может способствовать расширению торговых и экономических возможностей между двумя странами, оказывая положительное влияние на весь Южный Кавказ, а также на ЕС.

"Мы призываем обе страны продолжать сотрудничество, в том числе в направлении открытия общей границы", - говорится в заявлении представителя ЕВС.

Ранее в среду в армянском МИД сообщили, что Турция отменила ограничения на осуществление двусторонней торговли с Арменией.

"Приветствуем решение Турции снять ограничения на двустороннюю торговлю с Арменией, что является еще одним результатом процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией", - говорилось в заявлении пресс-секретаря МИД Армении, распространенном пресс-службой ведомства.

Отмечалось, что это решение имеет важное значение для расширения торговых и деловых связей между двумя странами, содействия экономической взаимосвязанности в регионе и обеспечения мира и процветания.