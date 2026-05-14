Пентагон отменил отправку армейской бригады в Польшу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США неожиданно отменило отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск, сообщило издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии.

Он подтвердил это решение, которое, по его словам, было принято согласно указанию министерства обороны США, но не предоставил подробностей.

Примерно 4 тыс. военнослужащих должны были провести девять месяце в Польше, сменив личный состав находящейся там 3-й бронетанковой бригады той же дивизии.

При этом, как указывает издание, часть 2-й бригады уже прибыла в Польшу, а ее техника находится в пути. Уже прибывшие военнослужащие получили указание вернуться в Соединенные Штаты на свою постоянную базу в Форт-Худе в штате Техас, сообщил представитель американской армии.

По данным издания, армия объявила о ротации бригад в марте. В преддверии запланированного развертывания военнослужащие бригады прошли интенсивную подготовку в учебном центре, где они тренировались с использованием новых технологий и тактики для действий в Европе.

Отмена отправки бригады произошла на фоне объявленного Пентагоном решения сократить на 5 тыс. военнослужащих американский контингент, дислоцированный в Германии, подчеркивает издание. В апреле пресс-секретарь министерства обороны США Шон Парнелл заявил, что министр Пит Хегсет принял это решение после анализа "потребностей театра военных действий и условий на местах".