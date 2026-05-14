Поиск

Пентагон отменил отправку армейской бригады в Польшу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны США неожиданно отменило отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск, сообщило издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии.

В миреДональд Туск заявил, что не допустит перевода в Польшу военных США из ГерманииДональд Туск заявил, что не допустит перевода в Польшу военных США из ГерманииЧитать подробнее

Он подтвердил это решение, которое, по его словам, было принято согласно указанию министерства обороны США, но не предоставил подробностей.

Примерно 4 тыс. военнослужащих должны были провести девять месяце в Польше, сменив личный состав находящейся там 3-й бронетанковой бригады той же дивизии.

При этом, как указывает издание, часть 2-й бригады уже прибыла в Польшу, а ее техника находится в пути. Уже прибывшие военнослужащие получили указание вернуться в Соединенные Штаты на свою постоянную базу в Форт-Худе в штате Техас, сообщил представитель американской армии.

По данным издания, армия объявила о ротации бригад в марте. В преддверии запланированного развертывания военнослужащие бригады прошли интенсивную подготовку в учебном центре, где они тренировались с использованием новых технологий и тактики для действий в Европе.

Отмена отправки бригады произошла на фоне объявленного Пентагоном решения сократить на 5 тыс. военнослужащих американский контингент, дислоцированный в Германии, подчеркивает издание. В апреле пресс-секретарь министерства обороны США Шон Парнелл заявил, что министр Пит Хегсет принял это решение после анализа "потребностей театра военных действий и условий на местах".

США Пентагон Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

Пентагон разместил контракты на ускоренное производство недорогих ракет

Сенат США отклонил седьмую попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

 Сенат США отклонил седьмую попытку ограничить полномочия Трампа по Ирану

Глава МИД Ирана пригрозил странам, вступающим в сговор с Израилем

Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из РФ с 14 мая остаются нулевыми

Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

 Сенат США утвердил Кевина Уорша главой ФРС

Стармер призвал британских министров не бороться с ним за пост лидера лейбористов

В Международной морской организации раскритиковали идею военного сопровождения через Ормузский пролив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9374 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2178 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов