Разведка США выяснила, что война с Ираном принесла выгоду Китаю

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китай смог воспользоваться военной кампании США против Ирана для укрепления своих позиций в мире, пишет The Washington Pos со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с секретным разведывательным докладом.

По словам прочитавших отчет двух госслужащих, анализ разведки показал, как Китай использовал войну США с Ираном с целью максимально увеличить преимущество перед США в военной, экономической, дипломатической и других областях. Военная разведка направила этот доклад начальнику Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну на этой неделе. Издание напоминает, что оценка ситуации появилась в "очень щепетильный" момент, когда президент США Дональд Трамп совершает визит в КНР.

В частности, по данным американской стороны, с начала операции США и Израиля 28 февраля Китай продавал оружие странам Персидского залива, подвергающимся иранским атакам. Кроме того, операция истощила запасы американских вооружений, которые могли бы пригодиться в случае конфликта из-за Тайваня, нанесла урон базам и оборудованию США на Ближнем Востоке. В свой черед Китай наблюдал за тем, как США ведут вооруженный конфликт, и с учетом того получил возможность самому планировать будущие операции.

Кроме того, Китай оказал помощь другим странам, которые столкнулись с проблемами в энергетике из-за перекрытия Ормузского пролива. Так, Пекин оказал поддержку Таиланду, Австралии, Филиппинам в удовлетворении энергетических потребностей, предлагает долговременный доступ к своим технологиям "зеленой" энергетики.

Издание напоминает, что Трамп ранее говорил о крупных проблемах КНР из-за блокирования Ормузского пролива, поскольку Пекин полагается на нефть с Ближнего Востока. Однако американская разведка пришла к выводам, что КНР выдержала перебои с поставками благодаря огромным запасам ресурсов и возобновляемой энергетике.

Кроме того, в разведке отметили, что китайские власти не оставили без внимания широко распространенное недовольство военной кампанией против Ирана для критики США.

Хроника 28 февраля – 14 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
