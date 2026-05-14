Монголия построит новые хранилища нефтепродуктов для стратегического запаса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Монголии намерены в ближайшие два года ввести новые хранилища нефтепродуктов общей емкостью порядка 300 тыс. тонн, что позволит стране формировать стратегический запас на основе импортируемого топлива, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Гонгорына Дамдинняма.

"В этому году у нас появится резервное хранилище вместимостью 105 тыс. тонн. В следующем году будет введен в эксплуатацию еще один резервуар вместимостью 190 тыс. тонн. Это позволит нам в 2027 году накопить двухмесячный потребительский запас. Мы также работаем с целью создания в будущем стратегического резерва как минимум на три-четыре месяца", - сказал он.

В Монголии отмечается растущий спрос на нефтепродукты (двукратный за вторую половину 2025 года и 20% за год в целом). Для того чтобы избежать дефицита, стране необходимо строительство новых хранилищ нефтепродуктов.

В конце марта стало известно, что Улан-Батор обратился с просьбой к правительству России (поставляет 98% всех нефтепродуктов в Монголию) не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке. Монголия прогнозировала, что цена на топливо на внутреннем рынке в случае дальнейшего роста мировых цен может увеличиться до 40%. В конце апреля стороны договорились о том, что РФ не будет повышать отпускные цены на бензин и дизельное топливо, экспортируемые в Монголию. Благодаря этому стране удалось сэкономить $500 млн.

Кроме того, Монголия заинтересована в импорте нефти из Казахстана. Стороны в апреле подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, который подразумевает, в частности, возможность поставок не менее 1 млн тонн нефти в год из Казахстана в Монголию.

Власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, зависимая от импорта нефтепродуктов, по мнению властей, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев.