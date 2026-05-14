Рубио назвал успешным саммит США-КНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио положительно охарактеризовал проходящий в Пекине китайско-американский саммит, пишет South China Morning Post.

По его словам, саммит проходит "хорошо", а отношения между США и Китаем - "важны и очень конструктивны".

"В интересах всех сторон видеть стабильность в мире", - добавил глава Госдепартамента.

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от будущего отношений США и КНР, он сказал, что обе стороны продолжают взаимодействие.

Министр финансов США Скотт Бессент также охарактеризовал саммит как "очень конструктивный".

Президент США Дональд Трамп посещает Китай с государственным визитом 13-15 мая.