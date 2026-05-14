Поиск

Рубио назвал успешным саммит США-КНР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио положительно охарактеризовал проходящий в Пекине китайско-американский саммит, пишет South China Morning Post.

По его словам, саммит проходит "хорошо", а отношения между США и Китаем - "важны и очень конструктивны".

"В интересах всех сторон видеть стабильность в мире", - добавил глава Госдепартамента.

Отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от будущего отношений США и КНР, он сказал, что обе стороны продолжают взаимодействие.

Министр финансов США Скотт Бессент также охарактеризовал саммит как "очень конструктивный".

Президент США Дональд Трамп посещает Китай с государственным визитом 13-15 мая.

Марко Рубио Госдепартамент США Пекин Китай Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов