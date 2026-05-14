Поиск

Лавров встретился с главой МИД Таиланда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Сихасак Пхуангкеткеу проводят встречу "на полях" заседания глав МИД стран БРИКС.

"Здорово, что мы используем любой международный форум, где оба участвуем, для проведения двусторонней встречи. Таиланд - наш давний партнер в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, открывая переговоры.

По его словам, в следующем году Россия и Таиланд отметят 130 лет с момента установления дипломатических отношений и предложил обсудить ряд мероприятий, которые страны проведут по случаю юбилея.

Ранее в четверг Лавров принял участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы. Министров иностранных дел БРИКС принял премьер Индии Нарендра Моди.

Сергей Лавров Таиланд МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов