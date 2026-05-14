Лавров встретился с главой МИД Таиланда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Таиланда Сергей Лавров и Сихасак Пхуангкеткеу проводят встречу "на полях" заседания глав МИД стран БРИКС.

"Здорово, что мы используем любой международный форум, где оба участвуем, для проведения двусторонней встречи. Таиланд - наш давний партнер в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, открывая переговоры.

По его словам, в следующем году Россия и Таиланд отметят 130 лет с момента установления дипломатических отношений и предложил обсудить ряд мероприятий, которые страны проведут по случаю юбилея.

Ранее в четверг Лавров принял участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы. Министров иностранных дел БРИКС принял премьер Индии Нарендра Моди.