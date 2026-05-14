Главы МИД России и Египта провели переговоры в Нью-Дели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели переговоры с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС.

"В наших двусторонних отношениях все идет просто прекрасно", - сказал Абдель Аты в начале переговоров.

Ранее в четверг Лавров принял участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы, а также провел переговоры с главой МИД Таиланда. Министров также принял премьер Индии Нарендра Моди.