Поиск

Главы МИД России и Египта провели переговоры в Нью-Дели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели переговоры с министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты "на полях" заседания министров иностранных дел стран БРИКС.

"В наших двусторонних отношениях все идет просто прекрасно", - сказал Абдель Аты в начале переговоров.

Ранее в четверг Лавров принял участие в заседании глав МИД стран БРИКС и стран-партнеров группы, а также провел переговоры с главой МИД Таиланда. Министров также принял премьер Индии Нарендра Моди.

МИД РФ Нью-Дели Сергей Лавров Индия Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Лавровым Украину и Ближний Восток

США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

 США продали 30-летние госбонды с доходностью выше 5% впервые с 2007 года

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов