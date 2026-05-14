Трамп сообщил о согласии Китая заказать 200 самолетов Boeing

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китай согласился заказать 200 самолетов американской Boeing Co., заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трамп находится с государственным визитом в Китае и в четверг провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Сегодня он согласился заказать 200 самолетов", - сказал Трамп, отметив, что Boeing рассчитывала на заказ в 150 самолетов.

Акции Boeing теряют в цене 4,5% в ходе торгов в четверг.

Летом прошлого года западные СМИ сообщали, что Boeing близка к заключению соглашения о продаже порядка 500 самолетов Китаю.

Последняя сделка Boeing с Китаем была анонсирована в ноябре 2017 года во время первого визита Трампа в страну. Она включала заказы и обязательства на покупку 300 самолетов общей стоимостью $37 млрд.

Акции Boeing подорожали на 6,1% с начала текущего года.

