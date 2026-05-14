ВМС США перехватили 70 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - С начала блокады ВМС США перехватили уже 70 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день силы CENTCOM перенаправили 70 коммерческих судов и вывели из строя четыре в ходе обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 67 судов.

По данным CENTCOM, морскую блокаду Ирана в настоящее время обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.

Хроника 28 февраля – 14 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
