В США назвали "продуктивным" третий раунд переговоров Израиля и Ливана

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Третий раунд переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне прошел "позитивно и продуктивно", сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Отмечается, что дискуссии, организованные США, продолжатся в пятницу.

"Мы с нетерпением ожидаем их продолжения завтра и надеемся, что тогда нам будет чем поделиться", - сообщил телеканалу представитель.

Ливан и Израиль 17 апреля согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которая не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.