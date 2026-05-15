Госсекретарь США заявил, что Ирану не удастся навязать Трампу невыгодную сделку

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не позволит Ирану использовать рост цен на бензин из-за напряженности на Ближнем Востоке для заключения невыгодной Вашингтону сделки по урегулированию конфликта, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент ясно дает понять, что, если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его заключить плохую сделку, такому не бывать", - сказал Рубио в интервью NBC News.

Он напомнил, что в США уже приняты меры по удержанию цен на бензин и "они будут снижаться".

Во вторник Трамп заявил, что его не тревожит финансовое положение американцев из-за ситуации с Ираном, поскольку он пытается не допустить более серьезной проблемы - получения Ираном ядерного оружия.

"Совсем никак. Единственное, что важно, когда дело касается Ирана, это то, чтобы они не смогли иметь ядерное оружие", - сказал президент США журналистам, отвечая на вопрос о том, мотивирует ли ухудшение финансовой ситуации американских граждан заключить его сделку с Ираном.

Трамп также пригрозил, что если иранские власти "не сделают то, что правильно", то он сам "завершит работу". По его словам, США "заключат только хорошую сделку".

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
