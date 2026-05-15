В КНР не прокомментировали заявления Трампа о возможной закупке самолетов Boeing

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Пекине пока не комментируют заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности о том, что КНР приобретет 200 самолетов Boeing, сообщил в пятницу телеканал NBC.

"Китай и США могут способствовать собственному развитию и возрождению, укрепляя сотрудничество", - цитирует телеканал представителя МИД КНР Го Цзякуня, который так ответил на прямой вопрос о том, состоится ли такая сделка.

Телеканал обратил внимание на то, что представитель ведомства уклонился от ответа на этот вопрос.

Кроме того, в ответ на просьбу журналистов сказать, какие именно договоренности в сфере сельского хозяйства были достигнуты во время визита Трампа в КНР, Го Цзякунь заявил, что США и Китай достигли "важного консенсуса по поддержанию стабильности экономических и торговых отношений, расширению практического сотрудничества в различных областях и надлежащему урегулированию разногласий".

Ранее Трамп сообщил в интервью Fox News, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing Co. "Сегодня он (Китай) согласился заказать 200 самолетов", - сказал Трамп, отметив, что Boeing рассчитывала на заказ в 150 самолетов.

Летом прошлого года западные СМИ сообщали, что Boeing близка к заключению соглашения о продаже порядка 500 самолетов Китаю.

Последняя сделка Boeing с Китаем была анонсирована в ноябре 2017 года во время первого визита Трампа в страну. Она включала заказы и обязательства на покупку 300 самолетов общей стоимостью $37 млрд.