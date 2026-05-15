Китай призвал США и Иран решать разногласия путем переговоров

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пекин призывает Вашингтон и Тегеран к переговорам для поиска решений спорных вопросов и надеется на восстановление движения судов через Ормузский пролив, заявил через пресс-службу глава МИД КНР Ван И после визита в Китай президента США Дональда Трампа.

"Китай призывает США и Иран продолжать попытки решить спорные вопросы путем переговоров. Это касается, в том числе, ядерной проблемы", - сказал министр

Он выразил надежду, что Иран и США смогут договориться о бессрочном режиме прекращения огня и как можно быстрее восстановят движение судов через Ормузский пролив.

Ван И Иран Китай США МИД Дональд Трамп
