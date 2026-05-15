Аракчи не считает исчерпанными возможности дипломатии в урегулировании с США
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Дипломатические методы в урегулировании конфликта Ирана и США еще не исчерпаны, заявил журналистам в Дели глава иранского МИД Аббас Аракчи. Об этом сообщает Mehr.
"У нас действует режим прекращения огня. И хотя он нестабилен, мы стараемся дать дипломатии еще один шанс", - министр.
Он также выразил благодарность странам, которые осудили атаки против Ирана и направили стране гуманитарную помощь.
"Мы будем сопротивляться агрессии. Мы также будем сопротивляться санкциям", - подчеркнул Аракчи.
По его словам, США выразили желание продолжать диалог, передает Tasnim.
"Сообщения о том, что США отклонили предложение или ответ Ирана, относятся к событиям нескольких дней назад, когда президент США Трамп написал в соцсети, что это "неприемлемо". Но после этого мы вновь получили сообщения от американской стороны о том, что они заинтересованы в продолжении переговоров и взаимодействия", - сказал глава МИД.
14-15 мая в Дели проходит совещание глав МИД стран БРИКС.