CENTCOM сообщил о перехвате с начала блокады 75 судов, связанных с Ираном

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - С начала блокады иранских портов ВМС США перехватили уже 75 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"На сегодняшний день 75 коммерческих судов были перенаправлены, а четыре выведены из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 70 судов.

Морскую блокаду Ирана в настоящее время обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
