Госдепартамент США сообщил о продлении перемирия Ливана и Израиля на 45 дней

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На переговорах Ливана и Израиля в США было принято решение продлить заключенное в апреле перемирие еще на 45 дней, сообщил в соцсети Х представитель Госдепартамента США Томми Пиготт.

"США в течение двух дней провели крайне продуктивные переговоры между Израилем и Ливаном 14 и 15 мая. Режим прекращения огня, согласованный 16 апреля, будет продлен еще на 45 дней", - написал он.

По его словам, Госдеп планирует организацию очередного раунда встреч с Израилем и Ливаном 2 и 3 июня. 29 мая в Пентагоне пройдет сессия по вопросам безопасности, в которой примут участие представители обеих стран. Пиготтвыразил надежду, что переговоры приведут к долгосрочному миру между Ливаном и Израилем.

Ливан и Израиль в апреле согласовали перемирие. При этом армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которое не является участником договоренностей о перемирии. В итоге израильские военные и "Хезболла" в целом ограничили масштабы своих операций, но периодически наносят удары по позициям друг друга.

Хроника 28 февраля – 15 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Госдепартамент Израиль Ливан США Хезболла Томми Пиготт
