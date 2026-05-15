В ОАЭ отвергли обвинения Ирана в содействии военной операции США и Израиля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В ОАЭ отвергают сообщения о том, что Эмираты оказывали активную поддержку США и Израиля по время военной операции против Ирана, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на МИД ОАЭ.

Глава министерства Халифа Шахин Аль Марар "категорически отверг иранские обвинения" и осудил "попытки, нацеленные на то, чтобы оправдать иранские террористические атаки против ОАЭ" и других стран.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ОАЭ были напрямую вовлечены в боевые действия США и Израиля против Ирана.

"В своем заявлении ранее я не упомянул ОАЭ, ради сохранения единства я предпочел не говорить об этом. Но на самом деле должен сказать: ОАЭ напрямую участвовали в агрессивных действиях против моей страны. Когда эта агрессия началась, они даже отказались ее осудить", - сказал Аракчи, выступая 14 мая на встрече глав МИД БРИКС в Нью-Дели.

На этой неделе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он совершил тайный визит в ОАЭ и встретился с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом. В ОАЭ это отрицают.

The Wall Street Journal 11 мая сообщила, что ОАЭ тайно наносили удары по целям в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван в Персидском заливе.