Телеканал анонсировал возможное возобновление действий ВС Израиля против Ирана

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Израиль готовится к возобновлению военных действий против Ирана в ближайшее время, сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на источник.

"Мы готовимся к возобновлению боевых действий, которые продлятся от нескольких дней до нескольких недель, и ждем окончательного решения президента США Трампа, - сказал собеседник телеканала. - Более подробная информация станет известна через 24 часа".

Ранее 15 мая глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что дипломатические методы урегулирования конфликта Ирана и США еще не исчерпаны.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля. Боевые действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекало 22 апреля. 21 апреля Трамп заявил, что принял решение продлить перемирие "пока иранцы не представят свое предложение, и обсуждения завершатся, тем или иным образом". При этом, по его словам, что морская блокада продолжится, а американские военные будут сохранять готовность. В Тегеране в ответ заявляли, что блокада нарушает условия прекращения огня и отказывались от переговоров.