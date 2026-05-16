В Иране заявили, что вскоре обнародуют систему взимания пошлин в Ормузском проливе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи заявил, что иранские власти скоро ознакомят общественность с разработанной системой регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе и сбора пошлин с судов.

"Иран подготовил механизм по управлению движением в Ормузском проливе по установленному маршруту и вскоре его представит", - приводит издание Iran International слова парламентария.

По его словам, из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном. Он добавил, что сбор пошлин будет идти на обеспечение специализированных услуг в рамках механизма.

Ранее во время визита американского президента США Дональда Трампа в КНР госсекретарь США Марко Рубио заявил NBC, что власти Китая, как и Вашингтон, не приветствуют начатую Ираном практику собирать пошлины с судов, следующих через Ормузский пролив.

Страны региона также высказывали недовольство по поводу пошлин.

Хроника 28 февраля – 16 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив
